Звезда показала себя без одежды

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) блеснула обнаженным бюстом в компании жаркой блондинки

Популярная модель опубликовала жаркое фото в сториз своего Инстаграм, передает Politeka.net. В кадре Сьенега позировала в одной розовой юбочке, выставив назад ягодицы.

Роскошная брюнетка распустила волосы, который легли волнами на спине. Модель прижалась к своей жаркой подружке-блондинке щекой. Обе смотрели в камеру из-под пышных ресниц.

Красотки прикоснулись своими пышными формами к друг другу. При этом подружка Сьенеги еще и приподнимала юбочку.

Фото получилось очень жарким, как раз для обложки взрослого журнала.

При этом девушки выглядели немного невинно, благодаря игривым ушкам в форме кошачьих на голове: "Бестии".

Фото не смогло собрать много лайков и комментариев, ведь оно было обнародовано в сториз.

Судя по другим постам знаменитости, ее снимки быстро собирают тысячи лайков и много просмотров.

Напомним, Кассандра Сьенега появилась в белье нежно-голубого цвета, бретельки которого спустила для придачи снимку пикантности.

Модель едва удержала свои большие достоинства в откровенном белье, груди явно было тесно, а спущенные бретельки дали немного свободы.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала в ванной совсем без одежды и белья. В воде можно увидеть множество лепестков цветов, в которых нежилась модель. Волосы модель заправила повязкой, а сама смотрела в объектив камеры. Грудь девушка закрыла лепестками, чтобы не показать лишнее.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини устроила бесстыжее шоу на роликах

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини смело раздвинула ножки у бассейна

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" едва удержала сияющий бюст в микро-бикини