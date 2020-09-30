32-річна актриса Христина Асмус після розставання з Гаріком Харламовим пустилася у всі тяжкі

Незважаючи на тяготи, пов'язані з розлученням, Христина багато часу приділяє кар'єрі, дівчина підкорює "медіа-олімп" участю в нових проектах і спектаклях. Як передає Politeka.net, зірка днями опублікувала нову порцію провокаційних фото.

Не встиг відгриміти скандал з її інтимною роллю у фільмі "Текст", як Асмус знялася "веб-моделлю" у стрічці "Китобій", а тепер ще дозволила відомому акторові себе "облапати".

Мова про участь Христини у виставі "Дачники". Її партнером по сцені став Борис Миронов. Актор запустив руку дівчині під футболку, спостерігаючи за її реакцією. Христина при цьому стояла з кам'яним обличчям.

Очевидно, що таковий сюжет, проте користувачів було вже не зупинити. Коментуючі обурилися поведінкою Асмус.

"Один я не лапав Асмус" - "всьому свій час), я теж не..."

"Ну все понеслося"

"Він шукає або пестить?"

"Молилася чи ти на ніч Христина"

"Христинка, тебе вже всі кому не лінь потискали"

"Боже, та хто її не "драв" і не лапав... такі фото ще виставляє. Вона після певного фільму вже впала в очах нижче плінтуса"

"А що за хр*н суне свою лапу до грудей Крісті і чому вона це терпить?"- "все заради грошей готова стерпіти"

"Мужик. Це спектакль! Ролі грають ЛЮДИ！Спасибі потрібно говорити.. А не..."

"Куди котиться світ🥶 😱цікаво Гаріку приємно все це !!!!"

Як би там не було, прем'єра " дачників "пройшла на"ура". Про це говорять кадри, які Асмус виклала у себе в сторіз.

"Я перший раз йду зі сцени і просто не можу забрати букет. Він величезний. Шанувальники-шанувальники. Отпремьерили ми другий день спекталя«, - поділилася емоціями Христина.

Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.

Як повідомляла Politeka, пустотлива Христина Асмус в червоному вбранні позбавила чоловіків спокійного сну.