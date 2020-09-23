Такого от нее не ожидали

Популярная российская актриса Кристина Асмус огорошила словами о планах, стоя при этом в окружении двух мужчин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Средь гениев!!!!! 🔥 Олег Меньшиков и Евгений Марчелли!!!!! Мои крестные отцы в театре!!! Мои друзья, мои соратники, моя безграничная любовь!!!!!!! ❤️☄️ Когда у тебя такоооой тыл и поддержка, не страшно вообще ничего!!!!! Даже сложнейшая премьера с 3 актами в катастрофически сжатые сроки», - говорится в сообщении.

В то же время Асмус призналась, что ее премьеры – это будет «смело и дерзко». Однако поклонники знаменитости больше обратили внимание на внешность кумира.

«Кристина красавица😘 , главное не падать духом , идти поставленной цели», «очень крутая», «Кристина, образ бомба», «Как всегда – потрясающая», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Кристина Асмус ввела в ступор многих после эффектного появления на красной дорожке фестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Звезда нашумевшего фильма «Текст» на этот раз представляет картину «Китобой» Филиппа Юрьева, в которой засветилась в не менее откровенных сценах.

Напомним, что скандальную Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».

Как сообщала Politeka, домашние фото Кристины Асмус из ванны вызвали фурор, Харламов будет в ярости: "Головой перестала думать".

Также Politeka писала, что поникшая Кристина Асмус рассказала о личном, заговорив о прощении: «Я груз на себе тяну…».