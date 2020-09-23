Популярная российская актриса Кристина Асмус огорошила словами о планах, стоя при этом в окружении двух мужчин
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Средь гениев!!!!! 🔥 Олег Меньшиков и Евгений Марчелли!!!!! Мои крестные отцы в театре!!! Мои друзья, мои соратники, моя безграничная любовь!!!!!!! ❤️☄️ Когда у тебя такоооой тыл и поддержка, не страшно вообще ничего!!!!! Даже сложнейшая премьера с 3 актами в катастрофически сжатые сроки», - говорится в сообщении.
В то же время Асмус призналась, что ее премьеры – это будет «смело и дерзко». Однако поклонники знаменитости больше обратили внимание на внешность кумира.
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«Кристина красавица😘 , главное не падать духом , идти поставленной цели», «очень крутая», «Кристина, образ бомба», «Как всегда – потрясающая», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что Кристина Асмус ввела в ступор многих после эффектного появления на красной дорожке фестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Звезда нашумевшего фильма «Текст» на этот раз представляет картину «Китобой» Филиппа Юрьева, в которой засветилась в не менее откровенных сценах.
Напомним, что скандальную Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».
Как сообщала Politeka, домашние фото Кристины Асмус из ванны вызвали фурор, Харламов будет в ярости: "Головой перестала думать".
Также Politeka писала, что поникшая Кристина Асмус рассказала о личном, заговорив о прощении: «Я груз на себе тяну…».