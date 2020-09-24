32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая недавно развелась с комиком Гариком Харламовым, сверкнула яркой внешностью в брючном костюме

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Асмус опубликовала фото, на котором предстала в красном пиджаке по фигурке, идеально ровными волосами и красивым макияжем. Кристина позировала на камеру и широко улыбалась.

«2020 - год перемен», - подписала снимок звезда.

За час пост Асмус собрал почти 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники отметили, что актриса, буквально, лишила их спокойного сна.

«Красное тебе идёт», «Богиня», «Кристина, вы мне сегодня снились», «Какая шикарная улыбка», «Какая яркая Крис, тебе идет», «Очаровашка», «На Кинотавре вы блистали ярче всех», «Все цветете?», «Кристишка - красные штанишки», «Милашка!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Асмус часто отвечает на некоторые комментарии своих подписчиков. Этот раз не стал исключением. Актрисе пожелали доброго утра, но она заявила, что у нее в это время обед.

«Я с 4 утра сегодня работаю. У меня уже обед)», - написала Кристина Асмус, которая в последнее время работает на износ.

Напомним, что Кристина Асмус сразила наповал видом в сплошном золоте и надменной позе: "Невероятная женщина".

Как сообщала Politeka, неугомонная Асмус в окружении двух мужчин призналась, что хочет сделать на людях: «Когда у тебя такооой…».

Также Politeka писала, что соблазнительная Асмус в топе с глубоким декольте показала, чем покоряет мужчин: "Неужели свои?".