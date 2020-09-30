З дорослішанням Лізи Галкіної у мережі все більше обговорюють, на кого схожа дівчинка

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці співачки Алли Пугачової в Instagram опублікували фотоколаж, на якому представлені її чоловік Максим Галкін, батько Лізи і Гаррі, а також його покійна мати Наталія Григорівна в ще молодому віці.

"Як же Максим схожий на маму❤️❤️❤️", - йдеться у підписі.

Проте, більшість користувачів з подивом звернули увагу на те, що не тільки Галкін схожий на матір, але і його дочка теж - копія бабусі. Незважаючи на те, що знімок чорно-білий, все ж чітко в Наталії Григорівні проглядаються риси маленької Лізи.

"Ліза копія бабусі"

"Ліза дуже схожа на маму Максима, тільки вона блондинка, а у бабусі волосся темне"

"Так ось, на кого схожа Ліза!❤️"

"Коли син схожий на матір - він везунчик. Максиму пощастило!"

"😍Особливо очі і форма брів.❤️👍"

"Як схожий на маму, навіть мочки вух однакові😄"

"Дуже схожий - дитя любові!"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося відео щасливого Галкіна зі своїми двійнятами Лізою і Гаррі, матері сімейства Алли Пугачової при цьому в кадрі не було.

Так, гуморист разом з нащадками сиділи на плетеному диванчику з подушками у дворі їх розкішного особняка. Всі троє при цьому задоволено посміхалися.

"Дуже класне фото. Діти сяють щастям поруч біля такого люблячого тата!", "Так, Лізочка, з твоїми матусею Аллою і татком Максимом Вам з Гарріком пощастило! Ніякі життєві негоди не страшні, під надійним захистом довічно!", "Тато це все. Дай бог, щоб було завжди так", - шанувальники прокоментували знімок.

Нагадавши, Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми: "Аллочка, не дарма...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів у компанії відомої блондинки:»зараз йому Алка підправить фізію".

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.