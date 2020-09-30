З дорослішанням Лізи Галкіної у мережі все більше обговорюють, на кого схожа дівчинка
Як передає Politeka.net, на фан-сторінці співачки Алли Пугачової в Instagram опублікували фотоколаж, на якому представлені її чоловік Максим Галкін, батько Лізи і Гаррі, а також його покійна мати Наталія Григорівна в ще молодому віці.
"Як же Максим схожий на маму❤️❤️❤️", - йдеться у підписі.
Проте, більшість користувачів з подивом звернули увагу на те, що не тільки Галкін схожий на матір, але і його дочка теж - копія бабусі. Незважаючи на те, що знімок чорно-білий, все ж чітко в Наталії Григорівні проглядаються риси маленької Лізи.
"Ліза копія бабусі"
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"Ліза дуже схожа на маму Максима, тільки вона блондинка, а у бабусі волосся темне"
"Так ось, на кого схожа Ліза!❤️"
"Коли син схожий на матір - він везунчик. Максиму пощастило!"
"😍Особливо очі і форма брів.❤️👍"
"Як схожий на маму, навіть мочки вух однакові😄"
"Дуже схожий - дитя любові!"
Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося відео щасливого Галкіна зі своїми двійнятами Лізою і Гаррі, матері сімейства Алли Пугачової при цьому в кадрі не було.
Так, гуморист разом з нащадками сиділи на плетеному диванчику з подушками у дворі їх розкішного особняка. Всі троє при цьому задоволено посміхалися.
"Дуже класне фото. Діти сяють щастям поруч біля такого люблячого тата!", "Так, Лізочка, з твоїми матусею Аллою і татком Максимом Вам з Гарріком пощастило! Ніякі життєві негоди не страшні, під надійним захистом довічно!", "Тато це все. Дай бог, щоб було завжди так", - шанувальники прокоментували знімок.
Нагадавши, Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми: "Аллочка, не дарма...".
Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів у компанії відомої блондинки:»зараз йому Алка підправить фізію".
Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.