Максим Галкин устроил семейную идиллию со своими детьми

В сети регулярно появляются снимки Лизы и Гарри Галкина. Двойняшки в этом году отправились в первый класс и теперь стали проводить меньше времени со своими родителями. По всей видимости, Пугачева и Галкин стараются как могут компенсировать это время. Так, на одной из фан-страниц звездной семьи появилось фото, на котором видно, как счастливый отец занимается с малышами.

На снимке Галкин сидит с Лизой и Гарри во дворе их роскошного особняка. Они втроем устроились в уютном кресле с планшетом и явно чем-то увлечены. Все трое при этом довольно улыбаются. Также стоит отметить, что жены Галкина Аллы Пугачевой на фото не видно.

Поклонники знаменитостей тут же принялись обсуждать снимок. Пользователи отмечают, что детям очень повезло с их родителями.

«Очень классное фото. Дети сияют счастьем рядом возле такого любящего папы!», «Да, Лизочка, с твоими мамочкой Аллой и папочкой Максимом Вам с Гарриком повезло! Никакие житейские непогоды не страшны, под надежной защитой пожизненно!», «Папа это все. Дай бог, чтобы было всегда так», «Любуюсь, радуюсь, очень восторгаюсь этим прекрасным семейством!», «Как хорошо, когда радость и счастье в семье!», «"Кайфуем…сегодня мы с тобой кайфуем"», «После учебного дня можно и расслабиться», - пишут люди.

Напомним, Пугачева с Галкиным умилили выходом в свет с очаровательными детьми: "Аллочка, не зря...".

Как сообщала Politeka, довольный Галкин расцвел в компании известной блондинки: «Сейчас ему Алка подправит физию».

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина блистала в белом платье, как у невесты.