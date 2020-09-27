Максим Галкин засветился на дне рождении друга в компании известной российской телеведущей Яны Рудковской

Соответствующие фото опубликовала в своем Инстаграм ведущая. Об этом пишет Politeka.net.

Российский шоумен и супруг Аллы Пугачевой побывал на дне рождении своего друга. На празднике артист встретил Рудковскую, с которой они решили сделать совместные селфи.

«С Максом на др у нашего друга сделали selfie! Макс попросил выложить в оригинале! Ни грамма фотошопа, зуб даём (выкладывала при нём))! Мы такие как есть, кстати ещё ничего», - подписала фото ведущая.

На снимках Рудковская и Галкин позируют рядом и счастливо улыбаются.

Поклонники знаменитостей тут же принялись обсуждать фотографии.

«Селфи не зашло!!! Слишком темно!», «А откуда такой жаргон?», «Какие вы крутые», «Очень хорошее фото. Естественное и живое», «Макс и то выглядит лучше вас», «Макс то ничего , а вы конечно постарели!», «Выглядите прекрасно», «Сейчас ему Алка дома подправит физию, покажет, кто тут еще ничего, а кое-кому космы проредит, что было ничего», «Хорошая пара», «На фоне Макса Вы проигрываете. Мама с сыном», - пишут люди.

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