Российскую певицу Аллу Пугачеву вместе со всем семейством засняли во время одного из выходов в свет

Примадонна вместе с мужем, Максимом Галкиным, и детьми - Лизой и Гарри, выглядели очень стильно и ярко, сообщает Politeka.net.

Фото семьи появилось в одной из фан-групп. Алла Пугачева выбрала красное пальто и такого же цвета кофту с черным принтом. Также певица шла в синих джинсах, красных туфлях и носках. Завершили образ очки. Артистка вела за ручку дочку.

Девочка в черном пальто, бежевой кофте и светлых джинсах выглядела стильно как мама.

Позади шел Максим Галкин с сыном. Оба выглядели отлично в своих ярких куртках и джинсах разных цветов.

"Семейный выход) ❤️🙏🏼", - подписали авторы поста.

За два часа пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Королевская семья!!! Воспитание детей превосходное! Аллочка, не зря я Вас люблю с детства, Максим...муж и отец на 10000%", "Очень позитивные и жизнерадостные ! Дай бог всем им здоровья! Любви!", "Чудесная семья", "Такие Все Красивые ☺️😍❤️🤗😍 👍👌👍😘😘😘", "Круто!!!! Вся семья в сборе!!!!Все прекрасно выглядите!!!Все просто СУПЕР", "Хочу также выглядеть в свои 70 по доброму восхищаюсь. Буду без всех подтяжек стараться", "Я вас люблю вы отличные родители и дети очаровательные", - написали пользователи сети.

Напомним, в одном из фан-аккаунтов в Инстаграм появилось забавное семейное видео с Галкиным и его малышами.

На кадрах можно увидеть, как отец развлекается с детьми. Дети явно готовятся отправиться в школу и уже одеты в форму. Однако, их папа не хочет отпускать так просто.

Напомним, взбешенные соседи ополчились на Пугачеву: "На камеру строит из себя приличную, а на самом деле...".

Как сообщала Politeka, шаловливые дети Пугачевой и Галкина покорили ангельскими улыбками в кругу семьи: «Что-то замышляют».

Также Politeka писала, что измученный Галкин оговорился о детях-школьниках от Аллы Пугачевой.