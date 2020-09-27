Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина умилила пользователей сети милым видео и фото

Как сообщает Politeka.net, российский телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева воспитывают близнецов Лизу и Гарри. Звездные наследники уже очаровали пользователей сети. Все восхищаются их талантом, сообразительностью и красотой.

В сети существует множество фанатских страниц, где деляться яркими кадрами из жизни Лизы Галкиной.

Несколько лет назад состоялся первый показ детской линии одежды Yudashkin Kids. В этом показе приняли участие дети знаменитостей, но настоящей звездой стала крошка Лиза. Фанаты Лизы решили напомнить о том дне и опубликовали на одной из фанатских страниц ее фото и видео.

Лиза Галкина вышла на подиум в свадебном платье и фате. Компанию малышке составил плюшевый мишка, которого девочка трогательно прижимала к груди. Потом она отбросила его и взяла в руки свадебный букет. Гости показа были в восторге от того, как ведет себя на подиуме Лиза. Все в очередной раз убедились, что девочка растет настоящей звездой.

Пользователи сети в свою очередь оставили для Лизы множество хвалебных отзывов. Правда были и те, кто отметил, что девочке рано представать в таком образ и не оценили его.

"Ну это уже перебор! Куда спешите, взрослые тети и дяди?", "Зачем на ребенка в ЭТО нарядили? Не терпится вам? Так вот, время пролетит, не успеете оглянуться! Че попало творите", "Необыкновенная красавица!) супер)", " Ребенок Чудо... но образ... Дайте побьіть детьми💕", "Это просто шедевр", "Маленькая принцесса", "Кукла! Ангел!", "Ужас просто! Как бабка в 65 лет 😁".

Напомним, шаловливые дети Пугачевой и Галкина покорили ангельскими улыбками в кругу семьи.

Как сообщала Politeka, выяснилось, как будет выглядеть дочь Пугачевой и Галкина в 17 лет.

Также Politeka писала, что трагедия в доме Пугачевой и Галкина, близнецы не унимаются.