Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на радість фанатів

На фото красуня здалася в спортивній білизні, позуючи біля стіни. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи найпікантніші частини тіла. Волосся у Алессандри були розпущені, а руки дівчина склала спереду. На інших кадрах Амбросіо продемонструвала себе в декількох інших позах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви постійно створюєте те, ким є", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 150 тисяч лайків і написали коментарі:

"Одержимий всім цим, ти рай"," як хтось може бути таким ідеальним, дівчина закохана"," а ця третя фотографія - причина того, що я живий", " досконалість дійсно існує !! І я зараз дивлюся на неї ... це ти !", "Дуже красивий. Ти схожа на Сінді Кроуфорд на одній з фотографій. Сумую за прогулянками на показах VS Fashion Show. Будьте обережні, міс Прекрасна. Завжди будь в безпеці".

Повідомлялося, що відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і дочку.

На фото Алессандра здалася в довгій сукні з величезним розрізом.

Нагадавши, спекотна зірка Victoria's Secret в тісній білизні розпалила фантазію

А ще Politeka писала, що палка модель Victoria's Secret полонила формами в міні-купальнику

Також Politeka повідомляла, що зірка Victoria's Secret в бікіні розпалила полум'я пристрасті



