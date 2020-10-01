Відома модель Памела Андерсон показала себе і розповіла про романтику

На кадрах Памела Андерсон показала себе в прозорому халатику і білизні. Красуня пройшлася по краю басейну, а після цього зупинилася біля однієї колони. Зірка почала спокусливо вигинатися, демонструючи ідеальну фігуру і апетитне тіло. На ролику показано, як модель брала участь у фотосесії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Постановка @jasmindotcom-дозволяє мені голос, моє бачення-створення віньєток манії -

Поглянь на мій світ.

Внутрішній устрій романтичного активіста. -

Я буду використовувати все, що зможу, ким би я не була - щоб змінити ситуацію.

Або для чого все це?",- написала Андерсон.

Фанати подивилися ролик більше 50 тисяч разів і написали тільки один коментар: "Люблю тебе Богиня, люблю своє бачення".

Повідомлялося, що легендарна голлівудська актриса і модель Памела Андерсон показала фігуру в спортзалі.

Так, красуня порадувала знімком в сторіз, в якому вона позує в купальнику.

Красуня злегка вигнулася, демонструючи апетитну п'яту точку. При цьому артистка спиралася руками і ногами об тренажер.

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