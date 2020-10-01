Відома модель Памела Андерсон показала себе і розповіла про романтику
На кадрах Памела Андерсон показала себе в прозорому халатику і білизні. Красуня пройшлася по краю басейну, а після цього зупинилася біля однієї колони. Зірка почала спокусливо вигинатися, демонструючи ідеальну фігуру і апетитне тіло. На ролику показано, як модель брала участь у фотосесії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Постановка @jasmindotcom-дозволяє мені голос, моє бачення-створення віньєток манії -
Поглянь на мій світ.
Внутрішній устрій романтичного активіста. -
Я буду використовувати все, що зможу, ким би я не була - щоб змінити ситуацію.
Або для чого все це?",- написала Андерсон.
Фанати подивилися ролик більше 50 тисяч разів і написали тільки один коментар: "Люблю тебе Богиня, люблю своє бачення".
Повідомлялося, що легендарна голлівудська актриса і модель Памела Андерсон показала фігуру в спортзалі.
Так, красуня порадувала знімком в сторіз, в якому вона позує в купальнику.
Красуня злегка вигнулася, демонструючи апетитну п'яту точку. При цьому артистка спиралася руками і ногами об тренажер.
Нагадавши, волога Памела Андерсон зачарувала розкутим виглядом топлес
А ще Politeka писала, що Памела Андерсон в образі медсестри показала, від чого може зупинитися серце
Також Politeka повідомляла, що Худорлява Памела Андерсон вразила ідеальними вигинами в мініатюрному ТОПі