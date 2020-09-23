Известная американская модель Памела Андерсон показала себя в знаменитом образе

На фото легендарная актриса была в красном купальнике и с мокрыми волосами. Звезда смотрела в объектив камеры, хвастаясь идеальными чертами лица. Памела выглядела загоревшей и очень соблазнительной, несмотря на то, что фото было не очень откровенным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию в сети Инстаграм.

"Как можно не любить Памелу Андерсон? Вне. Оф. Это. Мир. Я все еще надеюсь, что она сыграет Доктора Спасателей Малибу ... какими были бы 90-е без Пэм?", - написано под снимком.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Памела Андерсон будет всегда номер один в наших сердцах", "Отличное фото", "Потрясающая", "Если она не делает документ, пожалуйста, приложите хотя бы старые записи интервью откуда-нибудь. Было бы обидно, если бы она этого не сделала", "Сама милая".

Сообщалось, что неувядающая голливудская красотка Памела Андерсон, звезда сериала "Спасатели Малибу", разгорячила пикантной фотосессией.

Звезда позировала у плиты, демонстрируя в различных позах свои аппетитные округлости. Затем, приготовив чай, Памела томно уселась на стол, поставив ноги на табурет и немного их расставив.

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