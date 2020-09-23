Известная американская модель Памела Андерсон показала себя в знаменитом образе

На фото легендарная актриса была в красном купальнике и с мокрыми волосами. Звезда смотрела в объектив камеры, хвастаясь идеальными чертами лица. Памела выглядела загоревшей и очень соблазнительной, несмотря на то, что фото было не очень откровенным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию в сети Инстаграм.

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Daily CJ 🔥❤️😍 how can you not love Pamela Anderson? Out. Of. This. World. 👏🏻 I’m still holding out hope that she’ll do the Baywatch Doc... what would the 90s be without Pam? #pamelaanderson #cjparker #Baywatch #90s #tv #lifeguards #redswimsuit #beach #90svibes #LA #willrodgersbeach #dierettungsschwimmervonmalibu #alerteamalibu #pamanderson #babe #blonde #pammy #wcw #baywatchremastered #baywatchtv

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"Как можно не любить Памелу Андерсон? Вне. Оф. Это. Мир. Я все еще надеюсь, что она сыграет Доктора Спасателей Малибу ... какими были бы 90-е без Пэм?", - написано под снимком.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Памела Андерсон будет всегда номер один в наших сердцах", "Отличное фото", "Потрясающая", "Если она не делает документ, пожалуйста, приложите хотя бы старые записи интервью откуда-нибудь. Было бы обидно, если бы она этого не сделала", "Сама милая".

Сообщалось, что неувядающая голливудская красотка Памела Андерсон, звезда сериала "Спасатели Малибу", разгорячила пикантной фотосессией.

Звезда позировала у плиты, демонстрируя в различных позах свои аппетитные округлости. Затем, приготовив чай, Памела томно уселась на стол, поставив ноги на табурет и немного их расставив. 

Напомним, безупречная Памела Андерсон в соблазнительном белье поманила в постель

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Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон соблазнила формами, сверкнув «бомбами» в крохотном белье