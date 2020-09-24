Известная модель Памела Андерсон показала себя и рассказала о встрече

На фото Памела показала себя в черном топе и юбке или шортиках. Звезда волосы решила оставить распущенными, а сама стояла возле большой двери на входе в дом. Андерсон смотрела в объектив камеры, а рукой взялась за ногу. Фото вышло интересным и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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See you on paradise ... 🐳

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"Увидимся в раю", - написала Памела под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали один комментарий: "Это тело никогда не уходит".

Других комментариев под фото не было, ведь Андерсон закрыла доступ для большинства это делать, но так и хочется сказать: "Императрица, безумно красивая".

Ранее мы сообщали, что неувядающая голливудская красотка Памела Андерсон, звезда сериала "Спасатели Малибу", разгорячила пикантной фотосессией.

Звезда позировала у плиты, демонстрируя в различных позах свои аппетитные округлости. Затем, приготовив чай, Памела томно уселась на стол, поставив ноги на табурет и немного их расставив. Актриса держала чашку двумя руками, замечтавшись о чем-то приятном. 

Напомним, неугомонная Памела Андерсон сразила экстремальным ракурсом, оставшись без белья

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