71-річна співачка Алла Пугачова збентежила свіжими кадрами, прогулюючись по осінньому саду

Як передає Politeka.net, Примадонна опублікувала відео у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в сіро-бежевій кофті і величезних окулярах. Більш того, артистка натягнула на голову капюшон (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Постаріла Алла Борисівна показала обличчя крупним планом, покликавши "прогулятися" разом з нею. Улюблениця публіки шаруділа жовтим листям під ногами та співала пісню.

"Навіяло🌼", - підписала Пугачова кадри.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі залишилися в захваті, почувши голос артистки і побачивши її, справжню, без фотошопу. Інші відзначили, що роки все ж не пощадили Примадонну.

"❤️Алла Борисівна❤️ви чарівна🌞"

"Приголомшлива, заворожуюча чарівна жінка!!! Любимо Вас, Алла Борисівна!!! 💚💛🧡"

"Старість не радість" - "для кого як.. для неї радість👍"

"Яка гарненька!!!!😍"

"Старенька вже, відчувається, втомилася від життя..." - "так шкода дивитися на неї стареньку, як вона молодиться... Краще б нічого не виставляла. Залишилася б в пам'яті молодою, товстою та з величезною енергією"

Раніше ми писали, що в мережі з'явився рідкісний кадр з Аллою Борисівною, її чоловіком Максимом Галкіним - в оточенні інших зірок.

"Дивлячись на їхні посмішки хочеться посміхатися", - йдеться у підписі до фото.

Користувачі негативно поставилися до побаченого: Пугачову і її колег рознесли за неприродність.

"Маски застиглі", "одні й ті ж пики", "хочеться не посміхатися, а вставити такі ж унітазні зуби!", "Алка косить під Христинку. Живих людей не помітила на фото, суцільні фігури з оскалом", "плакати, оскали жах", - писали в коментарях.

Нагадавши, оскаженілі сусіди ополчилися на Пугачову: "на камеру будує з себе пристойну, а насправді...".

Як повідомляла Politeka, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї: «щось замишляють».