71-летняя певица Алла Пугачева обескуражила свежими кадрами, прогуливаясь по осеннему саду

Как передает Politeka.net, Примадонна опубликовала видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в серо-бежевой кофте и огромных очках. Более того, артистка натянула на голову капюшон (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Постаревшая Алла Борисовна показала лицо крупным планом, позвав "прогуляться" вместе с ней. Любимица публики шуршала желтыми листьями под ногами и пела песню.

"Навеяло🌼", - подписала Пугачева кадры.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые остались в восторге, услышав голос артистки и увидев ее, настоящую, без фотошопа. Другие отметили, что годы все же не пощадили Примадонну.

"❤️Алла Борисовна❤️Вы очаровательная🌞"

"Потрясающая, завораживающе волшебная Женщина!!! Любим Вас, Алла Борисовна!!! 💚💛🧡"

"Старость не радость" - "для кого как.. для неё радость👍"

"Какая хорошенькая!!!!😍"

"Старенькая уже, чувствуется, устала от жизни..." - "так жаль смотреть на нее старенькую молодящуюся. Лучше бы ничего не выставляла. Осталась бы в памяти молодой, толстой и с огромной энергией"

Ранее мы писали, что в сети появился редкий кадр с Аллой Борисовной, ее мужем Максимом Галкиным - в окружении других звезд.

"Смотря на их улыбки хочется улыбаться", - говорится в подписи к фото.

Пользователи негативно отнеслись к увиденному: Пугачеву и ее коллег разнесли за неестественность.

"Маски застывшие", "Одни и те же рожи", "Хочется не улыбаться, а вставить такие же унитазные зубы!", "Алка косит под Кристинку. Живых людей не заметила на фото, сплош восковые фигуры с оскалом", "Плакать, оскалы жуть", - писали в комментариях.

Напомним, взбешенные соседи ополчились на Пугачеву: "На камеру строит из себя приличную, а на самом деле...".

Как сообщала Politeka, шаловливые дети Пугачевой и Галкина покорили ангельскими улыбками в кругу семьи: «Что-то замышляют».