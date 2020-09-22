Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин произвел фурор новым видео с детьми

Как передает Politeka.net, милым семейным видео шоумен поделился в соцсети "Инстаграм".

«Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встаём каждый день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) - собираем - провожаем 😀🤪 Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и ждём, когда обратно приедут 🙂 Оператор – Аллуся», - подписал кадры Галкин.

На видео запечатлено, как близняшки навалились на отца, изображая вампиров и зомби.

Фолловеры Галкина в восторге от происходящего в кадре.

«Чудесные детишки», «Вы отличный Папа 👍🏻и жена у вас красотка ,как можно так выглядеть?», «Дети -это счастье! А ваши детки такие чудесные, озорные, непоседливые и очень разумные. И самое главное - дружные. Как, впрочем, и вся ваша прекрасная семья. Искренность купить нельзя. А ваша Искренность - неподдельна. Счастья Вашей большой и дружной семье! И удачного учебного года)», «Какие вы золотушки. Максим ты посто как папа золотой. Ваша семья пример всем родителям. Вы самые самые лучшие», - пишут в комментариях.

Напомним, тайна близнецов Пугачевой и Галкина: "Лиза похожа на свою маму, которую...".

Как сообщала Politeka, дети Пугачевой и Галкина счастливо прижались к дочери Орбакайте.

Также Politeka писала, что дочь Галкина и Пугачевой восхитила видом в школьном наряде, редкий кадр: "Повзрослела Лизонька".