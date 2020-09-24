Алла Пугачева на самом деле совсем не такая, какой пытается показать себя перед объективами камер

По крайней мере, в этом уверяют жители села Малые Бережки, где Примадонна прожила больше 20 лет.

Переехав в замок Максима Галкина в деревне Грязь, Пугачева оставила коттедж дочери. Однако Кристина Орбакайте давно в нем не появлялась. Вместо артистки в доме поселился ее сын — Никита Пресняков.

О сыне Орбакайте отзываются исключительно как о порядочном молодом человеке. Они рассказывают, что Никита не любит шумихи вокруг своего имени, играет на гитаре за стеной особняка и иногда тихо отдыхает с молодой женой на местном пляже.

А что касается Аллы Пугачевой, то бывшие соседи не так однозначны. В то время, как одна из жительниц села рассказала, что звезда «очень по-простому себя со всеми вела» и даже устраивала в селе концерты.

Другие говорят, что «перекрестились» после отъезда артистки, постоянно устраивающей шумные вечеринки.

«Пугачева по натуре очень грубая. Это на камеру она может строить из себя приличную, а на самом деле она не такая. Оскорбляла даже нас несколько раз», — поделилась местная жительница.

В подтверждение своих слов женщина рассказала историю.

«Во время одной из ее гулянок кто-то из соседей взобрался на ее забор, чтобы подсмотреть, что там происходит. Так она это заметила и как запоет: «Мои соседи — дураки и пьяницы». И это я еще мягко рассказала», — заявила экс-соседка звезды.

Напомним, что Пугачева в черных колготках задрала ногу перед Галкиным, с пластикой перебор: "Отхватил себе...".

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