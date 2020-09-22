Юные дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина показали, как выглядит счастье



Фото маленьких Лизы и Гарри Галкина, которые в этом году впервые пошли в школу, а на днях отпраздновали свой седьмой день рождения, появилось на одной из фан-страниц их семьи в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На снимке двойняшки позируют, судя по всему, во дворе их с родителями роскошного дворца. Брат и сестра оба одеты в белые футболки. Они смотрят куда-то в сторону и счастливо улыбаются. При этом в руках у Лизы рамка с фотографией их отца.

«Лиза и Гарри в семейном кругу», - говорится в подписи к фото.

Поклонники звездной четы активно комментируют снимок.

«Милашки! Хороших успехов в учебе», «Прелестные дети», «На фото Елизавета с Кристинкой похожа! Мне так сразу показалось... Тьфу тьфу красотки», «боже какие ж они хорошенькие», «маленькие шалунишки что-то замышляют», «Лучезарные детки!», «Ой прямо воспитанные детки так люблю я их всегда лайки ставлю», - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что в сети появилось неожиданное фото с дочерью Пугачевой.

Снимок Лизы Галкиной появился на фан-странице в Инстаграм. Там решили посмотреть, как девочка может выглядеть через десять лет. Для этого фото семилетней девочки прошло обработку в специальном приложении.

Напомним, измученный Галкин оговорился о детях-школьниках от Аллы Пугачевой.

Как сообщала Politeka, выяснилось, как будет выглядеть дочь Пугачевой и Галкина в 17 лет.

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