"Не кожна дитина наважиться"

49-річна російська співачка Крістіна Орбакайте показала, чим займається її 8-річна дочка Клавдія поза стінами школи

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram захоплюючі дух кадри, на яких постала другокласниця Клава - в шоломі й іншому захисному обмундируванні.

Так, дівчинка підкорила досить небезпечну канатну дорогу, що завершилася швидкісним спуском на тролеї.

"Клавуся наважилася покататися на Тарзанці!", - підписала горда Орбакайте.

В кінці відео мама зустріла дитину з міні-букетиком польових квітів. Христина обняла доньку й поцілувала в щоку.

"Це тобі букееееет! Квіти для переможця мого, безстрашної моєї дитини. Мій висотник... "Не кочегары мы, не плотиники..."- примовляла співачка, притискаючи до себе Клаву.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, розхвалюючи і дочку, і її зіркову маму, згадавши навіть про бабусю Аллу Пугачову. Однак, деякі задалися питанням, чому Клавдія не в школі.

"Хороші діти у Христини, я б теж прокотилася"

"Щастя! Татова дочка!🌹🦋"

"Які ж чудові, виховані діти, що у Вас Христина, що у Алли Борисівни! 🙏Завжди приємно дивитися! Клавочка велика молодець 👏"

"Смілива Клава!!! Не кожна дитина наважиться, тим більше дівчинка.💟"

"Клава дорослішає і стає все більше схожа на Христину...чи це мені здається?💖"

"Суцільний екстрим!👏😍"

"А як школа???"

"А Клавуся в школі не вчиться, чи що..."

Раніше ми повідомляли, Христина, яка багато часу проводить з чоловіком бізнесменом Михайлом Земцовим і донькою в США, показала запаморочливе фото з найвищого оглядового майданчика Америки.

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