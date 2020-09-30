49-летняя российская певица Кристина Орбакайте показала, чем занимается ее 8-летняя дочь Клавдия вне стен школы
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм захватывающие дух кадры, на которых предстала второклассница Клава - в шлеме и другом защитном обмундировании.
Так, девочка покорила довольно опасную канатную дорогу, завершившуюся скоростным спуском на троллее.
"Клавуся отважилась прокатиться на Тарзанке!", - подписала гордая Орбакайте.
В конце видео мама встретила малышку с мини-букетиком полевых цветов. Кристина обняла дочку и поцеловала в щеку.
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"Это тебе букееееет! Цветы для победителя моего, бесстрашного моего ребенка. Мой высотник... Не кочегары мы, не плотники..." - приговаривала певица, прижимая к себе Клаву.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, расхваливая и дочку, и ее звездную маму, вспомнив даже о бабушке Алле Пугачевой. Однако, некоторые задались вопросом, почему Клавдия не в школе.
"Хорошие дети у Кристины👍я бы тоже прокатилась😊"
"Счастье! Папина дочка!🌹🦋"
"Какие же замечательные, воспитанные дети, что у Вас Кристина, что у Аллы Борисовны! 🙏Всегда приятно смотреть! Клавочка большая молодец 👏"
"Смелая Клава!!! Не каждый ребенок отважится, тем более девочка.💟"
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину...или это мне кажется?💖"
"Сплошной экстрим!👏😍"
"А как школа???"
"А Клавуся в школе не учится, что ли..."
Ранее мы сообщали, Кристина, которая много времени проводит с мужем бизнсеменом Михаилом Земцовым и дочкой в США, показала головокружительный фото с самой высокой смотровой площадки Америки.
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