"Це було дуже смішно"

Зірка "Дом-2" та співачка Ольга Бузова викликала переполох участю в комедійному шоу

Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в компанії коміка Павла Волі в шоу від Comedy Club Production "Імпровізація".

Бузова незвично вбралася для участі в ефірі: на ній була рвана внизу джинсова спідниця, в деяких місцях ледь прикриваючи стегна, а також білий топ. Ольга зробила дві забавні гульки на голові, розпустивши решту волосся.

"Краще один раз побачити, ніж взагалі не побачити😂 😂 😂. Особливо якщо це стосується шоу Імпровізація з моєю участю🥰 😊 😂. Хто дивився? 😝 як вам випуск? 🥰 ", - поділилася зірка в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати Бузову: від її зовнішнього вигляду до поведінки.

"Дуже багато вже тебе, набридло"

"Це було дуже смішно 🤣 🤣 🤣 найкраща"

"Ці люди завжди насміхалися над нею. Цей як його? Воля. І Харламов. А Оля тепер з ними знімається....зовсім себе не поважає.....🙈 🤷 ♀ ️ "- "бабло вирішує😂" - "Не плутайте шоу приколи і особисті відносини. Вони приколюються на стільки, на скільки дозволяє їм Оля"

"Клаааассс 🔥 🔥 🔥 🤩 🤩 🤩 ви завжди справжня, емоційна, хочеться дивитися з вами шоу. Оля, як вдається бути такою "запальничкою"?😍"

"Паша прямо на Олю з апетитом дивиться!"

"Класна спідниця 🔥"

Раніше ми повідомляли, Бузова в червоній сукні й на ковзанах підкорила кадром зі зйомок першого випуску "Льодовикового періоду".

"Мої хороші, тільки що пройшов наш 3 виступ... А вам тільки належить побачити перший👸 ⛸... Нерви натягнуті, тіло болить, дихання захоплює...але ми намагаємося наскільки це можливо❤️", - поділилася Ольга.

Нагадаємо, що улюблениця Кіркорова приголомшила пікантною витівкою з Бузової, фото поцілунку:»лялечка, була рада...".

Також Politeka повідомляла, що Бузова після поцілунку з улюбленицею Кіркорова публічно посварилася з нареченим.