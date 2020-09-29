34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова растаяла в компании высокого красавчика

Артистка принимает участие в известном шоу "Ледниковый период", сообщает Politeka.net. Артистка поделилась кадром во время своего выступления.

Звезда была в коротком красном платье на тонких бретельках. Легкая шелковая юбочка разлеталась от красивых движений на льду.

Звезда застыла раздвинув ножки в коньках на руках своего партнера, Дмитрия Соловьева. Интересно ревнует ли звезду ее бойфренд блогер Дава.

Стоит отметить, что Ольга сделала красивую прическу - длинный хвост из волнистых волос смотрелся очень эффектно.

"Мои хорошие, только что прошло наше 3 выступление...А вам только предстоит увидеть первое 👸🏻⛸ Ничего не буду говорить, вы сами всё скоро увидите 🙏🏻❤️❤️❤️. Уже 3 октября в 17.20... стартует новый юбилейный сезон «Ледникового периода»⛸🧊 . Нервы натянуты, тело болит, дыхание захватывает...но мы стараемся насколько это возможно❤️ @dmitry_solovyev ✊🏻⛸ И мне просто необходима Ваша поддержка #моилюдивсегдасомной #перваянапервом#БузоваСоловьёв 🙏🏻✊🏻⛸", - написала звезда.

За два часа пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев:

"Ольга, скажу честно, я не ваша фанатка) Но ваша трудолюбие , упорство и выдержка достойны уважения!", "Такой кайф", "Я только из-за твоего участия, посмотрю это шоу🔥🔥🔥 ты молодец!", "Если человек талантлив, он талантлив во всём! Умница🔥🔥🔥😘😘😘❤️", "Безумно жду ❤️ Ты умница 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "Оля, я болею за тебя. Ты будешь победителем".

Напомним, что любимица Киркорова огорошила пикантной выходкой с Бузовой, фото поцелуя: «Куколка, была рада…».

А еще Politeka писала, что пафосная Ольга Бузова крупно опозорилась, засветив пустой лифчик: "Вату забыла".

Также Politeka сообщала, что Бузова после поцелуя с любимицей Киркорова публично разругалась с женихом.