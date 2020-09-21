Известная российская певица Анастасия Стоцкая огорошила выходкой в адрес «коллеги по цеху» Ольги Бузовой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Посмотрели невероятную, афффигительную премьеру мюзикла "День влюбленных"🥰💞 @musicals.show Смеялись, хохотали, плакали! 🤩Потрясающе, узнаваемо, очень здорово! 👏Куколка @buzova86 была рада тебя видеть 😘И жду в октябре у меня на премьере мюзикла «Шахматы», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Стоцкая сперва позирует рядом с Бузовой, а в какой-то момент страстно ее целует. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красотки», «моя жизнь не будет прежней», «вау, какие красивые», - пишут они.

До этого мы писали, что Анастасия Стоцкая похвасталась подросшим сыном в школьной форме.

Актриса и певица поделилась трогательным снимком на своей странице в Инстаграм.

Впрочем, на снимке нельзя не заметить, что сын знаменитости очень похож на легендарного певца Филиппа Киркорова, который много лет назад как раз крутил роман со Стоцкой. На фоне такого сходства в сети давно ходят слухи о том, что дети певицы действительно от Киркорова. Стоцкой даже предлагали сделать ее сыну тест ДНК, дабы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, однако, звезда категорически отказалась.

Напомним, любимица Киркорова огорошила, показав подросшего сына: "Боже мой, копия Филипп".

Как сообщала Politeka, любимица Киркорова Стоцкая внезапно напомнила о себе знойным фото в белье.

Также Politeka писала, что подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым.