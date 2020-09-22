Ольга Бузова у строила публичные разборки с женихом Давидом Манукяном (Давой)

Соответствующие сообщения вместе с видео распространились по разным Телеграм-каналам.

На нем слышно, как девушка с голосом похожим на Бузову громко ругается с парнем. Интонации молодого мужчины сильно напоминают манеру Давида.

Прохожие спрашивают у предполагаемого Давы, что происходит и тот отвечает: «Все нормально, братишка». На вопрос о том, является ли ссорящаяся с ним девушка Ольгой Бузовой, он говорит: «Да».

Однако никаких подтверждений того, что на видео действилеть ссора Бузовой с Давой нет.

Видео появилось на фоне того, что в Сети поползли слухи о размолвке певицы со своим избранником, и возможной отмене свадьбы. Поводом для этого послужило то, что Бузова удалила из своего Instagram все их совместные фотографии и прекратила выкладывать Stories с бойфрендом, хотя до этого они были практически каждый день.

В свою очередь Дава интриговал грустными статусами в stories.

При этом некоторые фаны пары считают, что они могут просто таким образом подогревать интерес к себе.

Отметим, ранее в Instagram либимицы Филипа Киркорова Анастасии Стоцкой появились пикантные кадры с участием Бузовой. Они были сделаны на вечеринке, посвященной премьере мюзикла «День влюбленных».

В частности, появился необычный снимок, на котором рыжеволосая певица в губы целуется с Ольгой Бузовой.

«Куколка Ольга Бузова, была рада тебя видеть. И жду в октябре у меня на премьере мюзикла "Шахматы"», — написала Стоцкая.

«В этой постановке ребята смогли передать на 1000% состояние двух влюбленных и их сомнения. Я бы очень сильно расстроилась, если бы в конце прозвучала фраза: "Свадьбы не будет!"» — прокомментировали мероприятие Бузова.

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".