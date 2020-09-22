Российская певица и телеведущая Ольга Бузова случайно показала лишнее в модном платье

Так, несколько дней назад на фоне сплетен о том, что Ольга отменила свадьбу с Давидом Манукяном, звезда решила выйти в свет в гордом одиночестве. Певица посетила премьеру спектакля «День влюбленных» в Театре МДМ.

При этом в сети также появились неудачные кадры с Ольгой, сделанные во время примерки того самого наряда, ставшего центром обсуждений в сети. Ольга покрасовалась нежно-золотистым нарядом, однако опозорилась, засветив при этом грудь с неудачного ракурса.

Девушка продемонстрировала «отсутствие» форм в декольте, поэтому на фан-аккаунтах принялись обсуждать уместность данного наряда, который показал Бузову в невыгодном свете. Одни посоветовали положить девушке вату в лифчик, а другие удивились жестким комментариям в сторону звезды:

«Вам не кажется, что Оле Бузовой🌟 @buzova86 слегка великовато платье в районе лифа?😜», - сказано в Инстаграм под постом.

Вот как реагируют пользователи сети:

«Когда в детстве примерила мамина платье», «Наверняка на её фотках грудь вываливается 😂», «Вату забыла😂», «Так это норма)) у нее всегда платье больше си... груди 😜», «Скоро сделает грудь», «Кому нужна эта Бузова с её платьем?», «😂😂😂 Вот что значит отсутствие груди!», «А может хватит следить за ее бюстом?», «Да ей все великовато в том районе 😂😂😂», «А нос ужасный! И вообще ее лицо 😣».

Мы также писали, что несколько недель назад Ольга рассказала, что начала участие в популярном шоу, в котором она выступает вместе с профессиональным фигуристом Дмитрием Соловьевым. Девушка заявила, что ей очень нелегко и первые тренировки были очень трудными, ведь ранее она никогда не стояла на коньках.

Ольга рассказала, что было неудобно везде: ноги надо расставить специальным образом, бедрами двигать – тоже. Этот вид спорта оказался очень сложным. Тем не менее, Ольга решила на сдаваться и во время репетиции даже была травмирована. Бузовой даже пришлось проходить лечение в клинике для травмированного колена.

«Я столкнулась с такой сложностью: никогда не думала, что мой рост станет помехой», — рассказала недавно Ольга.

Также она рассказала, что иногда критика ее расстраивает, но ей все же хочется быть увереннее.

«Те, кто в фигурном катании, прекрасно понимают, какой это каторжный труд», — сделала вывод Ольга.

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".

Также Politeka писала, что измученная Бузова пожаловалась на самочувствие, едва стоя на ногах: "Оля, соберись!"