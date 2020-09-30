"Это было очень смешно"

Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова вызваала переполох участием в комедийном шоу

Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в компании комика Павла Воли в шоу от Comedy Club Production "Импровизация".

Бузова необычно нарядилась для участия в эфире: на ней была рваная внизу джинсовая юбка, в некоторых местах едва прикрывая бедра, а также белый топ. Ольга сделала две забавные гульки на голове, распустив остальные волосы.

"Лучше один раз увидеть, чем вообще не увидеть 😂😂😂. Особенно если это касается шоу Импровизация с моим участием 🥰😊😂. Кто смотрел? 😝 как вам выпуск? 🥰", - поделилась звезда в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать Бузову: от ее внешнего вида до поведения.

"Очень много уже тебя, надоело"

"Это было очень смешно 🤣🤣🤣 Лучшая"

"Эти люди всегда насмехались над ней. Этот как его? Воля. И Харламов. А Оля теперь с ними снимается....совсем себя не уважает.....🙈🤷🏻‍♀️" - "бабло решает😂" - "Не путайте шоу приколы и личные отношения. Они прикалывается на столько, на сколько позволяет им Оля"

"Клаааассс🔥🔥🔥🤩🤩🤩вы всегда настоящая, эмоциональная, хочется смотреть с вами шоу😍☄️ Оля, как удаётся быть такой «зажигалкой» ?😍"

"Паша прямо на Олю с аппетитом смотрит!"

"Классная юбка 🔥"

Ранее мы сообщали, Бузова в красном платье и на коньках покорила кадром со съемок первого выпуска "Ледникового периода".

"Мои хорошие, только что прошло наше 3 выступление... А вам только предстоит увидеть первое 👸🏻⛸... Нервы натянуты, тело болит, дыхание захватывает...но мы стараемся насколько это возможно❤️", - поделилась Ольга.

Напомним, что любимица Киркорова огорошила пикантной выходкой с Бузовой, фото поцелуя: «Куколка, была рада…».

Также Politeka сообщала, что Бузова после поцелуя с любимицей Киркорова публично разругалась с женихом.