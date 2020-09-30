Зірка Comedy Club Гарік Харламов розкрив, чому вони вирішили розлучитися з актрисою Христиною Асмус

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам, пише видання PeopleTalk.

Як зізнається шоумен, між ним і Христиною Асмус немає ніякої ворожнечі, адже вони раніше домовилися, що розлучаться відповідно до закону, і залишаться друзями.

«У нас немає ворожнечі, ми спочатку вирішили, що все пройде спокійно і за законом, суду — офіційно розійдемося і залишимося друзями, щоб потім не було домислів. Навіть той пост зробили в один день, щоб було чесно. Христина зараз, до речі, знімалася в проекті ТНТ "Золото Геленджика", так що ми навіть працюємо на одному полі — все залишилося так само, крім штампів "чоловік" та дружина" в паспорті", — відверто зізнається резидент Comedy Club Гарік Харламов.

У спілкуванні з журналістами він також заговорив про Яну Кошкіної, яку російські ЗМІ називали "пишногрудою нареченою" Гаріка Харламова.

"Кожен день в мережі спливають якісь "новини" про мою коханку або ще про щось-це дуже смішно. Яна Кошкіна з'явилася взагалі невідомо звідки, притому що ми з нею знайомі, перетиналися на різних проектах — через це якось навіть ніяково. Ми живемо під час інформаційного фастфуду, боротися з цим безглуздо. Я реагую на все спокійно, в штатному режимі", - продовжив шоумен в інтерв'ю виданню.

Зірковий батько також розповів про нюанси виховання їх спільної дочки Насті, з якою він намагається проводити вільний час.

"Мені складно проявляти строгість-зазвичай це на мамі і, мені здається, так правильніше. Вони ж Дівчатка, так що мама краще знає, як вплинути на дочку. Мені в цьому сенсі складно погрожувати, лаятися, кричати. Тим більше в силу зайнятості я проводжу з Настею не так багато часу, а коли бачу — не вистачає часу, щоб злитися. У Насті все є, але вона не розбалувана — їй подобається дарувати подарунки. Нещодавно питаю: "Насть, що тобі привезти?" Вона каже: "нічого, у мене все є, а ось подрузі хотіла б подарувати...", вона молодець», — підсумував Гарік Харламов у спілкуванні з журналістами.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що Гарік Харламов нібито розлучається з Христиною Асмус через "пишногруду коханку" Яни Кошкіну.

Сама дівчина відреагувала на чутки і заявила, що її нічого не пов'язує з коміком і резидентом Comedy Club.

За інформацією журналістів, Гарік Харламов нібито приділяв особливу увагу якійсь дівчині з видатними грудьми, якій пізніше виявилася Яна Кошкіна, на дні народження Ляйсан Утяшевой.

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