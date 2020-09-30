Порошенко серйозно хворий, термінова заява: що відомо

Про свій стан Петро Олексійович розповів у Телеграм-каналі.

Так, 29 вересня, політик заявив, що у нього діагностували китайський вірус.

"Невчасно", - написав Порошенко. За його словами, у зв'язку з хворобою йому доведеться на якийсь час відмовитися від робочих поїздок по регіонах України. Політик назвав вірус "підступним", заявивши, що з 30 вересня буде лікуватися вдома.

Порошенко також закликав усіх українців берегти себе в розпал пандемії.

Зарплати українців різко зменшилися, озвучені невтішні цифри: "Найсильніше постраждали…"

За попередній місяць середній розмір зарплат українців зменшився на 3%.

Державна служба статистики оприлюднила дані за серпень. Так, середня заробітна плата в Україні знизилася на 358 гривень і склала 11446 гривень.

Статистика свідчить про те, що найбільше заробляють жителі Києва, де середній розмір зарплати досягає 16 975 гривень щомісяця.

Найнижча середня зарплата (8 996 гривень на місяць) зафіксована в Чернівецькій області.

Що стосується представників різних професій, найсильніше в серпні постраждали зарплати працівників сфери освіти, сільськогосподарського сектора і сфери мистецтва, спорту, розваг і відпочинку.

Українці отримуватимуть дві пенсії, в Кабміні розкрили деталі: "Кожен місяць..."

Голова Міністерства соцполітики Марина Лазебна розкрила українцям подальші плани на пенсійну систему.

Лазбена повідомила, що планується збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем. Так, у співробітника повинен бути власний накопичувальний рахунок, на який кожен місяць він і його роботодавець платять внески.

На початку роботи із зарплати співробітника будуть утримувати 2%, які надійдуть на особливий рахунок. Таким чином, люди, які вийшли на пенсію отримають більш високі виплати.

У США пройшли перші передвиборчі дебати Трампа і Байдена

Політики Дональд Трамп і Джо Байден "зійшлися" в Клівленді, штат Огайо.

Зокрема, опоненти обговорили такі теми під час зустрічі:

ситуація у Верховному суді США (у зв'язку зі смертю судді Рут Гінзбург);

пандемія коронавірусу і заходи по боротьбі з поширенням китайського вірусу;

економічна ситуація в США;

проблеми расової нетерпимості та насильства в американських містах;

прозорість виборчого процесу.

Відзначається, що політики в прямому ефірі сперечалися, постійно перебивали один одного і обмінювалися взаємними звинуваченнями у брехні.

Примітно, що особливий резонанс викликало питання, що стосується боротьби з пандемією. Кандидати в президенти дорікали один одному у відсутності чіткого плану. Байден розкритикував дії Трампа і звинуватив його в недооцінюванні небезпеки вірусу. А Трамп заявив про те, що якби боротьбою з "заразою" займався Байден, то жертв було б набагато більше.

Також Байден звинуватив Трампа в тому, що під час пандемії він збирає численні заходи, на яких люди перебували без масок. Трамп на це відповів, що його опонент просто "не може зібрати натовп".

Крім того, Байден назвав Трампа "брехуном" і "клоуном", а коли його в черговий раз перебили, додав: "ти замовк, чоловік?"

Нагадавши, долар б'є всі рекорди, НБУ різко послабив гривню: що буде з курсом валют в Україні.

Як повідомляла Politeka, борги по зарплаті невблаганно зростають: в яких областях українцям доводиться виживати.

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