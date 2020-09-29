В Украине уменьшилась средняя заработная плата, а также выросли долги по выплатам

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что состоянием на 1 сентября 2020 года, задолженность по заработным платам в Украине увеличилась на 0,6%. Общая сумма долга перед украинцами - 3,42 млрд гривен.

По данным Госстата, в августе лучше всего задолженность погашали Львовская, Черновицкая и Луганская области.

А вот в Хмельницкой и Полтавской областях ситуация с задолженностью наихудшая. За август там сократили долги лишь на 1%. В Ровенской области, согласно отчету, задолженность по зарплате выросла на 38,5%.

Не самая лучшая ситуация с долгами также в Одесской, Сумской, Херсонской и Кировоградской областях.

Показательно, что в августе на 22,5% выросла задолженность в сфере здравоохранения.

Кроме этого, в Госстате отмечают резкое снижение средней заработной платы в Украине. Отмечается, что в августе она упала на 3% или 358 гривен. Сейчас средняя зарплата в Украине составляет 11 446 гривен, что почти в 2,5 раза выше минимальной зарплаты. Несмотря на незначительное проседание, средняя зарплата выросла на 6% по сравнению с августом 2019 года.

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