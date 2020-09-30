Порошенко серьезно болен, срочное заявление: что известно

О своем состоянии Петр Алексеевич рассказал в Телеграм-канале.

Так, 29 сентября, политик заявил, что у него диагностировали китайский вирус.

«Невовремя», - написал Порошенко. По его словам, в связи с болезнью ему придется на время отказаться от рабочих поездок по регионам Украины. Политик назвал вирус «коварным», заявив, что с 30 сентябоя будет лечиться дома.

Порошенко также призвал всех украинцев беречь себя в разгар пандемии.

Зарплаты украинцев резко уменьшились, озвучены неутешительные цифры: «сильнее всего пострадали…»

За предыдущий месяц средний размер зарплат украинцев уменьшился на 3%.

Государственная служба статистики обнародовала данные за август. Так, средняя заработная плата в Украине снизилась на 358 гривен и составила 11446 гривен.

Статистика свидетельствует о том, что больше всего зарабатывают жители Киева, где средний размер зарплаты достигает 16 975 гривен ежемесячно.

Самая низкая средняя зарплата (8 996 гривен в месяц) зафиксирована в Черновицкой области.

Что касается представителей различных профессий, сильнее всего в августе пострадали зарплаты работников сферы образования, сельскохозяйственного сектора и сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Украинцы будут получать две пенсии, в Кабмине раскрыли детали: "Каждый месяц..."

Глава министерства соцполитики Марина Лазебная раскрыла украинцам дальнейшие планы на пенсионную систему.

Лазебная сообщила, что планируется сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Так, у сотрудника должен быть собственный накопительный счет, на который каждый месяц он и его работодатель платят взносы.

В начале работы из зарплаты сотрудника будут удерживать 2%, которые поступят на особый счет. Таким образом, люди, вышедшие на пенсию получат более высокие выплаты.

В США прошли первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена

Политики Дональд Трамп и Джо Байден "схлестнулись" в Кливленде, штат Огайо.

В частности, оппоненты обсудили такие темы во время встречи:

ситуация в Верховном Суде США (в связи со смертью судьи Рут Гинзбург);

пандемия коронавируса и меры по борьбе с распространением китайского вируса;

экономическая ситуация в США;

проблемы расовой нетерпимости и насилия в американских городах;

прозрачность избирательного процесса.

Отмечается, что политики в прямом эфире спорили, постоянно перебивали друг друга и обменивались взаимными обвинениями во лжи.

Примечательно, что особый резонанс вызвал вопрос, касающийся борьбы с пандемией. Кандидаты в президенты упрекали друг друга в отсутствии четкого плана. Байден раскритиковал действия Трампа и обвинил его в недооценивании опасности вируса. А Трамп заявил о том, что если бы борьбой с "заразой" занимался Байден, то жертв было бы намного больше.

Также Байден обвинил Трампа в том, что во время пандемии он собирает многочисленные мероприятия, на которых люди находились без масок. Трамп на это ответил, что его оппонент просто "не может собрать толпу".

Кроме того, Байден назвал Трампа "лжецом" и "клоуном", а когда его в очередной раз перебили, добавил: "Ты замолчишь, мужчина?"

Напомним, доллар бьет все рекорды, НБУ резко ослабил гривну: что будет с курсом валют в Украине.

Как сообщала Politeka, долги по зарплате неумолимо растут: в каких областях украинцам приходится выживать.

Также Politeka писала, что Трамп удивил скандальным высказыванием об Украине: "Является частью России"