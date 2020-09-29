От такого она еще долго не отойдет

Курс валют в Украине 29 сентября буквально «сойдет с ума», атаковав гривну со всех сторон

Об этом свидетельствуют данные национального регулятора, передает Politeka.

Так, стодолларовая купюра начнет новый день с нового скачка: +3,89 грн. К средине прошлого дня валюта поднялась на 4,68 пункта, но гривне удалось немного «сбавить темп».

Евро также начнет наверстывать упущенное: сто евро обойдутся на 16,13 грн дороже.

Курс валют на сегодня был установлен на следующем уровне:

100 долларов – 2830,62 грн;

100 евро – 3303,76 грн.

Хотя бы минимально гривна решит отыграться на российском рубле: его можно будет купить за 3,6352 гривны.

До этого мы рассказывали, что курс доллара в последнее время активно обновляет максимумы, вызывая серьезные опасения украинского общества.

Курс гривны стабилизируется на нынешнем уровне, считает Олег Пендзин. Но нельзя исключить вероятность, что он может вернуться и к 28 грн за доллар – если не в сентябре, то в начале октября.

В то же время Андрей Шевчишин предупреждает, что на наступающей неделе межбанковский курс и спрос на валюту будут расти.

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