За предыдущий месяц средний размер зарплат украинцев уменьшился на 3%
Как сообщает Хвиля со ссылкой на Государственную службу статистики, в августе размер средней заработной платы в Украине снизился на 358 гривен и составил 11446 гривен.
Статистика свидетельствует о том, что больше всего зарабатывают жители Киева, где средний размер зарплаты достигает 16 975 гривен/месяц.
Самая низкая средняя зарплата (8 996 гривен/месяц) зафиксирована в Черновицкой области.
Что касается представителей различных профессий, сильнее всего в августе пострадали зарплаты работников сферы образования, сельскохозяйственного сектора и сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха.
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В то же время, зарплаты работников сферы временного размещения и организации питания, транспорта и связи, административного и вспомогательного обслуживания, напротив, выросли.
Ранее мы писали, что в Украине выросли долги по зарплатам.
Отмечается, что состоянием на 1 сентября 2020 года, задолженность по заработным платам в Украине увеличилась на 0,6%. Общая сумма долга перед украинцами - 3,42 млрд гривен.
По данным Госстата, в августе лучше всего задолженность погашали Львовская, Черновицкая и Луганская области.
А вот в Хмельницкой и Полтавской областях ситуация с задолженностью наихудшая. За август там сократили долги лишь на 1%. В Ровенской области, согласно отчету, задолженность по зарплате выросла на 38,5%.
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