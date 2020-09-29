Глава министерства соцполитики Марина Лазебная раскрыла украинцам дальнейшие планы на пенсионную систему

По словам министра, в Украине хотят объединить солидарную и накопительные пенсионные системы, а также ввести дополнительный взнос для сотрудника.

Об этом Лазебная сообщила в эфире "Украинского радио", пишет Обозреватель.

Глава Минсоцполитики сообщила, что планируется сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Так, у сотрудника должен быть собственный накопительный счет, на который каждый месяц он и его работодатель платят взносы.

В начале работы из зарплаты сотрудника будут удерживать 2%, которые поступят на особый счет. Таким образом, люди, вышедшие на пенсию получать более высокие выплаты.

Лазебная подчеркнула, что прежняя система начисления пенсий не сможет работать. Если в стране не нагрянут изменения, то даже с большой официальной зарплатой, выплатой взносов и приобретением стажа, пенсия будет 20-30% от зарплаты. Так, к примеру, зарплата в 100 тысяч приведет к пенсии размером 3000 гривен.

Министр сообщила, что пенсионное реформирование уже запущено. Соответствующий фонд пополняется налогоплательщиками, но в ПФУ все равно существует дефицит средств.

Решится проблема только накопительной системой начисления пенсии, когда людей обяжут копить себе на пенсию, но сбор налогов в ПФУ тоже никуда не денется.

Напомним, первый этап повышения начнется с 1 января 2021 года, когда минимальные зарплаты в стране вырастут с 5000 грн до 6000 грн. В рамках этого этапа пенсии будут повышены с 2100 грн до 2400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

Напомним, готовится массовый пересмотр зарплат, украинцам можно ликовать.

Как сообщала Politeka, проблемы с выплатой пенсий, от украинцев больше не скрывают.

Также Politeka писала, что украинцев могут лишить 50% пенсии, в ПФУ раскрыли детали закона.