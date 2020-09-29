Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про побажання

На фото Кайлі здалася в білому топі, шапці і джинсах. Зірка натягнула головний убір прямо на очі, взявшись за нього руками. На фото пишний бюст прямо випирав з одягу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили кілька мільйонів лайків і написали коментарі:

"Яка у вас чиста вартість?", "Моя Любов, Сумую за тобою", "любов з Індії".

На другому фото вже Кайлі показала ще три фото в аналогічному вбранні. Дженнер дозволила себе зняти на повний зріст, а руками взялася за бюст, роблячи його більш пишним.

"Все ще бажаю тобі всього хорошого", - написала Кайлі.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Вичавка кокосів", "вже, але без сліз", "шалено красива", "підніми топ ще більше", "Чорт, вона така мила", "вона говорить про мене, хлопці", "уявіть, що Ви так рано".

Повідомлялося, що популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила досконалими формами в незвичайному вбранні.

Модель одягла білосніжну довгу футболку, під якою просвічувалися груди без білизни. Корсет натягнувся на тонкій талії і підкреслив її стрункість.

Нагадавши, соковита Кайлі Дженнер обтягнула пружні принади тісним купальником

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер захопила апетитним бюстом в помаранчевій сукні з луски

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер показала свою красу зблизька, не зумівши вмістити пишний бюст в кадр



