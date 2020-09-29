Известная модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о пожеланиях

На фото Кайли показалась в белом топе, шапке и джинсах. Звезда натянула головной убор прямо на глаза, взявшись за него руками. На фото пышный бюст прямо выпирал из одежды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько миллионов лайков и написали комментарии:

"Какая у вас чистая стоимость?", "Моя любовь, скучаю по тебе", "Любовь из Индии".

На втором фото уже Кайли показала еще три фото в аналогичном наряде. Дженнер позволила себя снять во весь рост, а руками взялась за бюст, делая его более пышным.

"Все еще желаю тебе всего хорошего", - написала Кайли.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Выжимка кокосов", "Уже, но без слез", "Безумно красивая", "Подними топ еще больше", "Черт, она такая милая", "Она говорит обо мне, ребята", "Представьте, что вы так рано".

Сообщалось, что популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила совершенными формами в необычном наряде.

Модель надела белоснежную длинную футболку, под которой просвечивалась грудь без белья. Корсет натянулся на тонкой талии и подчеркнул ее стройность.

Напомним, сочная Кайли Дженнер обтянула упругие прелести тесным купальником

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер восхитила аппетитным бюстом в оранжевом платье из чешуи

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер показала свою красоту вблизи, не сумев вместить пышный бюст в кадр



