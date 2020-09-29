Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про свою роботу

На фото красуня здалася в кросівках, шортах, піджаку і білому корсеті. Жизель доповнила образ сумочкою і окулярами на волоссі. Модель показала кілька фото, на яких демонструвала себе в різних позах і подекуди одягала окуляри. Олівейра на знімках показала не тільки вражаючу довжину ніг, але і зону декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хлопці, ви бачили мої перші ролики?",- підписала фото Жизель.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Так чарівні!", "Така красива любов моя"," Приголомшлива мила шикарна жінка"," досконалість"," я крила бачення, коли ти йдеш на небеса"," ви телефонуєте, як Snoop Dogg"," ікона моди"," відмінно, просто ангел","неймовірна, красуня закохує".

Повідомлялося, що модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret похвалилася розкішною фігурою, одягнувшись в ланцюзі і тісний топ.

"Шкода, що я не ношу прямо зараз 🕺 🏽 2000-і роки повернулися 💅 🏽 » - йдеться в повідомленні.

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