Известная модель Жизель Оливейра, ангел Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о бизнесе

Жизель в этот раз показалась в рубашке и пиджаке, а образ дополнила черной сумочкой. Как можно заметить, в этом наряде Оливейра решила обойтись без штанов, а волосы собрала в узел. Красотка стояла на фоне стены, демонстрируя идеальные ножки. Девушка, судя по метке, находилась в Лос-Анджелесе, США. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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I mean business 🤍

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"Я имею в виду бизнес", - написала Жизель. 

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Если бы вы были бутербродом, ваше имя было бы Х-Принцесса", "Привет, Жизель, откуда твои сандалии?", "Ты такая шикарная", "Моя богиня", "Научи меня быть такой. Я никогда тебя ни о чем не просила", "ты можешь быть кем угодно", "Без дефектов".

Сообщалось, что модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret похвасталась роскошной фигурой, облачившись в цепи и тесный топ.

Уточним, что на опубликованных снимках Оливейра позирует в тесном топе и мини-юбке, демонстрируя красоту в полный рост. 

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