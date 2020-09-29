Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе на радість фанатів

На фото Кім з'явилась у вузькому топі і шортиках. Зірка сиділа в примірювальній кімнаті і знімала себе на телефон в дзеркало. Волосся зірка залишила розпущеним, взявшись руками за них. На тлі можна побачити безліч іншого одягу, але практично неможливо відвести погляд від пишного бюста моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Фанати знову засмітили чат красуні через останні події в Нагірному Карабасі. Зірка висловлювалася про історію країн, так як має вірменське коріння. 

Користувачі поставили майже 500 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моє натхнення у всьому", "Круто", " добре, мені потрібен цей набір!", "Прекрасно", "Хто ти, бідолаха"," Ох, яка вчителька"," Привіт дитинка", " Диван в шафі? Ух ти, мабуть, дійсно любиш приміряти вбрання!", "Привіт, ти найпрекрасніша дівчина".

Повідомлялося, що американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардаш'ян показала свої недитячі розваги з дітьми.

Модель стрибнула в блакитну воду і покликала своїх дітей до себе. Не всі хлопці наважувалися стрибнути до матері, але врешті-решт, пірнули. Любляча мама підтримувала дітей і допомагала їм виплисти.

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