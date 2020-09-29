Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", показала форми у відвертому купальнику

Ольга порадувала користувачів знімком в купальнику, який тут же розлетівся по інтернету, пише Politeka.net. Так, в одній з фан-груп з'явилося дане архівне фото.

Ольга позувала в купальному вбранні з великим вирізом до пупка. Груди спокусливо випирали з декольте, ледь не показуючи погляду найінтимніші місця.

Поясок на талії підкреслив її стрункість, а вирізи з боків оголили стегна Серябкіної, що варті заздрості.

Співачка позувала біля моря, намагаючись прикрити очі від сонця. Погляд знаменитості був серйозним.

"Я перестану чекати тебе, а ти прийдеш зовсім раптово.🌊 ",- написали автори поста.

За годину пост зібрав понад 2500 лайків і багато коментарів.

"Красиво👍 👍", "яка ж у тебе класна фігура👍 🙃", " це де, Ольго?", "Теж хочу як Серебкіна, побувати на цьому місці", "тихенько ззаду підійду, шепну. І ти зрозумієш, все привалило"," Ого, яке море"," Реально видно, що ви алкоголь часто п'єте, пора зав'язувати", " Афродіта з піни...", "Клас", "А уфффф ❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна опублікувала в Instagram сторіз, в якому підкорила своєю незвичною зовнішністю, використовуючи фільтр.

Справа в тому, що артистка знімала себе в дзеркало, вибравши "грізну" маску - під очима виконавиці було видно цівки крові, а з голови стирчали вушка кажана. Швидше за все, Красуня приміряє образи для майбутнього Хеллоуїна.

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