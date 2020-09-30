Українська співачка Настя Каменських захопила ніжним "сором'язливим" образом
Як передає Politeka.net, артистка новий знімок на своїй сторінці в «Instagram».
"Відпочинок - важлива і невід'ємна частина роботи. Це перезавантаження, яке необхідне нашому тілу і нашому розуму і величезний ресурс, з якого можна черпати енергію, сили і навіть натхнення», - написала артистка.
На опублікованому фото Каменських в легкій білій сукні з рюшами відображена, сидячи з столом. При цьому перед нею лежать столові прилади. Ймовірно фото зроблено перед прийомом їжі.
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Каменських тримає руки в обличчя, що робить знімок ще більш милим.
Користувачі Мережі захоплюються милим образом артистки. Схоже, що в такому вигляді вони подобається більше, ніж на занадто відвертих фото, за які її часто критикують.
"Милашка", "Красотулічка", "Засоромилася або Потап приснився❤️", "ви чудова", "О Боги... яка чарівносвітложива», "Милота", «Які гарні очі», "Найкраща", - пишуть в коментарях.
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