Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала себе в дзеркало
Красуня опублікувала сторіз, в якому постала в спокусливій піжамі з ананасами, повідомляє Politeka.net. Модель показала себе у повний зріст, а потім трохи ближче.
Олена була в комбінезоні на ґудзиках. Останні красуня розстебнула, щоб показати оголені частини тіла.
Шостий розмір грудей зірки вистрибував з вирізу, а "бешкетниця" ще й грайливо потрясла принадами.
Великі обсяги притягували погляд, як і стрункі ніжки зірки, які стали видні завдяки довжині комбінезона.
Боса екс-солістка "Серебро" розбурхала позами в безсоромній сукні: "Обережно, не зламай..."
Офіцер за хвилини до авіакатастрофи під Харковом писав 7-річній доньці, фото: "Тату, ти живий?"
"Шоу може почекати": зрив нового випуску "Майстер Шеф" з Каменських після трагедії, з'явилася заява
47-річна Висоцька вразила видами в купальнику і без, не стрималася навіть Брежнєва: "Юлю..."
Модель розпустила волосся і посміхнулася, дивлячись в телефон. Олена торкалася себе за голову.
"Доброго ранку", - написала зірка.
Таким чином красуня показала, в чому спить.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, оскільки в сторіз немає такої можливості.
Нагадаємо, Олена Омович опублікувала спекотні кадри у своєму сторіз. Красуня постала напівлежачи в чорному топіку, з якого показалися груди.
Зірка розчахнула білу сорочку, тим самим ще краще показавши неймовірні об'єми.
Великі принади виглядали спокусливо, як і найтонша талія з пружним животиком.
Раніше ми писали, що Олена Омович зі засмаглою шкірою показала себе на відпочинку. Білий купальник вигідно підкреслив її пишні форми, а пікантний виріз знизу під грудьми додав родзинки представленому образу, адже бюст зірки був показаний з вигідного ракурсу.
Користувачі мережі не стрималися від розбурханих коментарів і засипали красуню компліментами.
Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.
Ще Politeka писала, що Українська Кардашьян перед дзеркалом продемонструвала соковитий бюст в топі.
Також Politeka повідомляла, що Українська Кардашьян зігнулася і приголомшила пікантною позою в міні-бікіні