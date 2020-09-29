Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала себе в дзеркало

Красуня опублікувала сторіз, в якому постала в спокусливій піжамі з ананасами, повідомляє Politeka.net. Модель показала себе у повний зріст, а потім трохи ближче.

Олена була в комбінезоні на ґудзиках. Останні красуня розстебнула, щоб показати оголені частини тіла.

Шостий розмір грудей зірки вистрибував з вирізу, а "бешкетниця" ще й грайливо потрясла принадами.

Великі обсяги притягували погляд, як і стрункі ніжки зірки, які стали видні завдяки довжині комбінезона.

Модель розпустила волосся і посміхнулася, дивлячись в телефон. Олена торкалася себе за голову.

"Доброго ранку", - написала зірка.

Таким чином красуня показала, в чому спить.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, оскільки в сторіз немає такої можливості.

Нагадаємо, Олена Омович опублікувала спекотні кадри у своєму сторіз. Красуня постала напівлежачи в чорному топіку, з якого показалися груди.

Зірка розчахнула білу сорочку, тим самим ще краще показавши неймовірні об'єми.

Великі принади виглядали спокусливо, як і найтонша талія з пружним животиком.

Раніше ми писали, що Олена Омович зі засмаглою шкірою показала себе на відпочинку. Білий купальник вигідно підкреслив її пишні форми, а пікантний виріз знизу під грудьми додав родзинки представленому образу, адже бюст зірки був показаний з вигідного ракурсу.

Користувачі мережі не стрималися від розбурханих коментарів і засипали красуню компліментами.

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.

Ще Politeka писала, що Українська Кардашьян перед дзеркалом продемонструвала соковитий бюст в топі.

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