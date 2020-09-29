Українська телеведуча і модель Катя Осадча вразилазворушливим кадром з дорослим сином

Зірка опублікувала фото на своїй сторінці в "Інстрагам", передає Politeka.net.

"Іллі сьгодні 18. Він просить не викладати його світлини, але таку можна :) Мені важко віриться, що час пролетів так швидко і тепер, коли ми разом подорожуємо не всі одразу розуміють які наші родинні зв’язки. Я неймовірно пишаюсь, що Ілля виріс таким цілеспрямованим, розумним, відповідальним, добрим, співчутливим і чуйним. Ілля, 18 - це перший крок у доросле життя, але я завжди поруч і я дуже тебе люблю", - написала Осадча 28 вересня.

Протягом багатьох років вона намагалася мало говорити про нього і рідко ділилася спільними фотографіями.

Все ж відомо, що Ілля захоплюється легкою атлетикою і програмуванням, крім цього у нього вистачає часу, щоб погуляти з друзями.

Фотографії з Іллею стали з'являтися на сторінці телеведучої тільки кілька років тому, і стали несподіванкою для багатьох, не всі знали, що у Осадчої є старший син. При цьому в мережі відразу ж відзначили, що Ілля дуже схожий на маму.

Крім того, Осадча показала фото з маленьким Іллею, яке неймовірно розчулило користувачів. На знімку і сама Катерина виглядає дуже юною.

Нагадаємо, в 19 років Осадча вийшла заміж за депутата Олега Поліщука. Через рік у пари з'явився маленький син. А вже через три роки пара скандально розійшлася, вони мало спілкуються і зустрічаються тільки заради сина.

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