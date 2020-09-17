Украинская телеведущая Катя Осадчая насладилась отдыхом и покорила безмятежным видом

Звезда программы "Світське життя" опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фото, на которых нежится в море у берегов Турции, пишет Politeka.net. Знаменитость устроила заплыв в небесно-голубом купальнике, который прекрасно гармонировал с цветом воды.

На одном из снимков Екатерина широко развела руки в сторону, чтобы полежать на воде - ее глаза в этот момент закрыты. В следующий раз ведущую сфотографировали поближе, поэтому Осадчая широко улыбнулась на камеру, практически не изменив позицию. На последнем кадре она перевернулась на живот и принялась плавать в стиле "жабки".

"Синева ..... побег после дня рождения. Спасибо редакции за эти маленькие каникулы", - поделилась Катя в описании. На странице у ее супруга, Юрия Горбунова, появились фото с яхты. На одном из них ведущий вместе с супругой (уже в другом купальнике) позирует на фоне моря и гор. Судя по снимкам, пара отправилась на курорт вместе.

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом Кати и пожелали ей хорошо отдохнуть за границей:

"Вы невероятная"; "Там просто рай!"; "Такая прозрачность воды, аж пить захотелось, наслаждайтесь 😂👏"; "Цвет воды под купальник 🙌🙌 хорошо отдохните, Катя 🌹"; "Вы талантливая, красивая, умная !!! Не обращайте внимание на зависть других, пусть сами тонут в своей черноте. А вам теплого моря, и хорошего настроения !!!"; "Вы такая красавица!!!!!".

Напомним, Катя Осадчая выдала личную тайну о Юрии Горбунове: "Четыре года назад..."

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая померилась формами с роскошной женой Монатика, яркие кадры.

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