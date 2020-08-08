Популярная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая похвасталась идеальным телом во время отдыха на пляже

Как передает Politeka.net, свежий снимок звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Судя по фото, Осадчая с Юрием Горбуновым и сыновьями отдыхают в Турции. Они наслаждаются теплым климатом, катаются на яхте, но не забывают и про спорт.

На последнем снимке Осадчая решила похвастаться своей подкачанной фигурой. Она позировала возле моря в коротеньких шортиках и обтягивающей майке. На фото видно, в какой прекрасной физической форме находится 36-летняя звезда. У нее стройные длинные ножки и подкачанные плечи. Похоже, 49-летнему Юрию Горбунову пора переживать, ведь рядом с ним невероятная красотка.

«Вид снизу и сверху) Какая фотография лучше 1 или 2?», - спросила Осадчая у своих фанатов.

За пять часов пост Осадчей собрал более 17 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Видела Вас на пляже. Вы невероятная красотка», «С обеих сторон хорошо, но снизу ножки лучше!», «Катюша) сколько у Вас купальников? Сколько на отдых берете?)», «супер.. В восторге от тебя», «Обе, потому что Вы- красавица», «С такими ножками, как у вас, любой ракурс шикарный!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая показала, как отдыхает на яхте.

Напомним, что Осадчая удивила смелым образом у сеновала, такой звезду еще не видели: "Ляшко отдыхает".

А еще Politeka писала, что Осадчая показала главную гордость в одном купальнике, Никитюк и Полякова позавидуют: "Просто космос".

Также Politeka сообщала, что Горбунов страстно прижался к Осадчей в одном белье, кадры идиллии: "Какие умнички! Всегда вместе".