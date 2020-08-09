Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала фото с отпуска в Турции

Как передает Politeka.net, серию ярких снимков Осадчая опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка была одета в красивенный розовый сарафан с глубоким декольте. Она надела под него черный топ, чтобы образ выглядел прилично. Лук красотка дополнила соломенной шляпкой. Осадчая позировала одна, а также со своим маленьким сыном, лицо которого они с Юрием Горбуновым не показывают общественности.

«Яркое воскресенье», - подписала фото звезда.

За 20 минут пост красотки собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вау, какое красивое платье», «Краля», «Чудо», «Какая же вы красивая», «Красивое розовое платье», - пишут пользователи сети.

Поклонники также обратили внимание, что Осадчая появилась на фото в таком же платье, как ранее одевала жена Дмитрия Монатика Ирина. Красотки заочно померились формами в одинаковых нарядах. Стоит отметить, что сарафан смотрелся на них совершенно по-разному.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая сверкнула фигурой в черном купальнике и очках. Красотка стояла на доске для серфинга, в руках у нее было весло, а сама Осадчая улыбалась на камеру.

Напомним, что Катя Осадчая в дерзких мини-шортах устроила смелую фотосессию на яхте: «Волочкова отдыхает».

Также Politeka писала, что Катя Осадчая в купальнике и мини-шортах посветила своими достоинствами на пляже: Горбунову пора переживать.

А еще Politeka сообщала, что Горбунов страстно прижался к Осадчей в одном белье, кадры идиллии: "Какие умнички! Всегда вместе".