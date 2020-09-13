Настя Каменских побывала на дне рождении у Кати Осадчей и поделилась задорным фото со счастливой именинницей

Популярная украинская певица опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

12 сентября известная украинская телеведущая Катя Осадчая отмечала свой день рождения. По этому поводу она собрала своих друзей, среди которых оказалось много звезд, на вечеринку под открытым небом. Среди приглашенных гостей оказались и Настя с Потапом.

«Катюша, любовь! Желаю море любви, оставаться такой же невероятной и яркой с днем рождения!», - написала Каменских в новом посте.

Она также поделилась совместным фото с именинницей с вечеринки.

На снимке Каменских и Осадчая мило обнимаются и будто бы готовятся поцеловать друг друга. При этом Катя позирует в элегантном белом платье с открытыми плечами и милой соломенной шляпке.

Поклонники звезд тут же принялись комментировать фото.

«Красавицы и просто прекрасные люди, с Днем Рождения Катенька!», «С Днём Рождения, будь счастлива Катюша, вы прекрасны девочки», «прекрасно вы смотритесь, а губки у обоих супер я бы сам в таких объятиях так растаял», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Каменских покоряла поклонников фигурой в простом белье и салатовом топе на тонких лямках и, конечно же, с отсутствием макияжа на смуглом лице.

Также неоднократно певица рассказывала о секретах ухода за собой и о том, как на занимается спортом. Каждое утро Каменских отправляется на пробежку одна или вместе с мужем, восхищая формами в модной спортивной одежде собственного бренда.

Напомним, дерзкая Каменских поразила развлечениями со своими малышами.

Как сообщала Politeka, аппетитная Каменских в одном белье повеселилась перед зеркалом в ванной.

Также Politeka писала, что Катя Осадчая выдала личную тайну о Юрии Горбунове: "Четыре года назад...".