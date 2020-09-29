33-річна українська співачка Настя Каменських оскандалилася за участю в шоу " Майстер Шеф»

Як передає Politeka.net, анонс програми за участю Каменських і Монатіка різко розкритикували в мережі.

"Вперше на кухні "МастерШеф" - MONATIK і Настя Каменських (NK)! Зіркові гості не тільки оцінюватимуть кулінарні таланти учасників, а й на час конкурсу стануть бренд-шефами команд", - йдеться в анонсі.

Але глядачів шоу такий поворот, судячи з реакції в мережі, не обрадував.

"Вони якісь Класні шеф-кухарі? Вони хочуть пов'язати своє життя з кулінарією? Ні? Тоді якого їх покликали? З сезону в сезон починається якийсь цирк. Хотілося б бачити більше кулінарії, а не зустрічей зі співаками...", "Дичина якась. Вони що якісь круті шефи. Починаєте перетворювати кулінарне шоу в який трешовий цирк", "все ті ж на манежі", "І сюди впихнули ... фу ", " а це хто такі взагалі? І яке відношення вони мають до кулінарії?", "Монатік і НК стали менше заробляти, довелося зніматися в Майстер шеф?", "І навіщо вони тут? Невже у МШ настільки впав рейтинг, що потрібно кликати цих «зірок»? Зіпсують випуск тільки своїми кривляннями", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, трансляція цього випуску повинна була відбутися 26 вересня, але його перенесли на 3 жовтня у зв'язку з днем жалоби в Україні через трагедію з літаком Ан-26.

Нагадаємо про зрив нового випуску "Майстер Шеф" C Каменських після трагедії, з'явилася заява:"Шоу може почекати".

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