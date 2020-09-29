33-летняя украинская певица Настя Каменских оскандалилась с участием в шоу «Мастер Шеф»

Как передает Politeka.net, анонс программы с участием Каменских и Монатика резко раскритиковали в Сети.

"Впервые на кухне «МастерШеф» - MONATIK и Настя Каменских (NK)! Звездные гости не только оценивать кулинарные таланты участников, но и на время конкурса станут бренд-шефами команд", - говорится в анонсе.

Но зрителей шоу такой поворот, судя по реакции в Сети, не обрадовал.

«Они какие-то классные шеф-повара? Они хотят связать свою жизнь с кулинарией? Нет? Тогда какого их позвали? Из сезона в сезон начинается какой-то цирк. Хотелось бы видеть больше кулинарии, а не встреч с певцами...», «Дичь какая-то. Они что какие-то крутые шефы. Начинаете превращать кулинарное шоу в какой трешовий цирк», «Все те же на манеже», «И сюда впихнули… фу», «А это кто такие вообще? И какое отношение они имеют к кулинарии?», «Монатик и НК стали меньше зарабатывать, пришлось сниматься в Мастер шеф?», «И зачем они тут? Неужели у МШ настолько упал рейтинг, что нужно звать этих «звёзд»? Испортят выпуск только своими кривляниями», - пишут пользователи Сети.

Напомним, трансляция этого выпуска должна была состояться 26 сентября, но его перенесли на 3 октября в связи с днем траура в Украине из-за трагедии с самолетом Ан-26.

Напомним про срыв нового выпуска "Мастер Шеф" c Каменских после трагедии, появилось заявление: "Шоу может подождать".

Как сообщала Politeka, Каменских задрала ноги в экстра-мини и засветила лишнее: «Просто нереально».

Также Politeka писала, что Настя Каменских в мини-платье раздвинула ноги в вызывающей позе: "Прости, конечно, но это...".