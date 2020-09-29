Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, здивувала образом в тонкому шовковому вбранні

Вже не перший рік Гюль працює представником одягу для онлайн-магазинів. Щоб завжди бути на висоті, вона вибирає для виходу в світ найвишуканіші вбрання з незмінним акцентом на пишний бюст.

Дівчина не показує відвертих фото і багато зайвого, але навмисно підкреслює груди самими різними способами. Це стало своєрідною "візитною" карткою в Інстаграмі зірки

На одному з кадрів Гюль модно побачити, як дівчина відпочиває ввечері в ресторані в незвичайному міні-сукні з шовку. Небесно-блакитний наряд виділяється оригінальним дизайном, вирізом на стегнах і бюсті, а також мереживною вставкою в зоні декольте. Свій " лук " модель доповнила легкої укладанням і макіяжем з акцентом на пухкі губи.

"Справжня сучасна Жасмин", - жартівливо підписала кадр Бахарі.

А ось як реагують шанувальники на представлений образ:

"Так спокусливо💃 💃 💃", «дуже гарячий Вид; майстерний вид на мільйон🔥; один з моїх улюблених образів!; Привіт, красуня; поцілунок поцілунок👄 😘 👄; дівчинка правда, як мед; так мило😍 🔥; навіть моделина вас не схожі !!!!!! Вау; симпатична картинка, Міссі, так тримати; Я стежу за твоїм поглядом і гублюся в нескінченності!; Ти така вишукана і красива".

Раніше ми також писали, що модель часто порівнюють зі знаменитим сімейством красунь Кардашьян. Адже дівчина виглядає дуже схоже-такі ж пишні форми, ефектна зовнішність, довгі темні локони і незвичайний стиль в макіяжі та одязі. Дівчина є рекламним представником онлайн-магазинів одягу, тому її образи, як правило, не повторюються.

Гюль подобається балувати образами саме у вечірніх сукнях і робити акцент на пишних грудях. Модель не приховує, що любить розкіш, тому її прикраси завжди з дорогоцінними каменями, а макіяж підкреслює її пухкі губи.

На одному з фото Бахарі показала себе у всій красі, влягшись на ліжку і похвалившись видом на свою фігуру зверху. При цьому дівчина зірвала " куш " і отримала безліч коментарів.

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