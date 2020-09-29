Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, удивила образом в тонком шелковом наряде

Уже не первый год Гюль работает представителем одежды для онлайн-магазинов. Чтобы всегда быть на высоте, она выбирает для выхода в свет самые изысканные наряды с неизменным акцентом на пышный бюст.

Девушка не показывает откровенных фото и много лишнего, но намеренно подчеркивает грудь самыми разными способами. Это стало своеобразной «визитной» карточкой в Инстаграме звезды

На одном из кадров Гюль модно увидеть, как девушка отдыхает вечером в ресторане в необычном мини-платье из шелка. Небесно-голубой наряд выделается оригинальным дизайном, вырезом на бедрах и бюсте, а также кружевной вставкой в зоне декольте. Свой «лук» модель дополнила легкой укладкой и макияжем с акцентом на пухлые губы.

«Настоящая современная Жасмин», - шутливо подписала кадр Бахари.

А вот как реагируют поклонники на представленный образ:

«Так соблазнительно💃💃💃», «очень горячий вид, как мед; Искусный вид на миллион🔥; один из моих любимых образов!; Привет, красавица; Поцелуй поцелуй👄😘👄; Девочка правда, как мед; Так мило 😍🔥; Даже моделина вас не похожи !!!!!! Вау; Симпатичная картинка, мисси, так держать; Я слежу за твоим взглядом и теряюсь в бесконечности!; Ты такая изысканная и красивая».

Ранее мы также писали, что модель часто сравнивают со знаменитым семейством красоток Кардашьян. Ведь девушка выглядит очень похоже – такие же пышные формы, эффектная внешность, длинные темные локоны и необычный стиль в макияже и одежде. Девушка является рекламным представителем онлайн-магазинов одежды, поэтому ее образы, как правило, не повторяются.

Гюль нравится баловать образами именно в вечерних платьях и делать акцент на пышной груди. Модель не скрывает, что любит роскошь, поэтому ее украшения всегда с драгоценными камнями, а макияж подчеркивает ее пухлые губы.

На одном из фото Бахари показала себя во всей красе, улегшись на постели и похваставшись видом на свою фигуру сверху. При этом девушка сорвала «куш» и получила множество комментариев.

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